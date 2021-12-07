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Tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon

#Operasyon#Tefeci#Adana

Adana'da 123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

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Tefecilikle mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek, 10 milyon liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini deşifre etti.

17 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Operasyon#Tefeci#Adana

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