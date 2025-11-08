×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Tefecilik’ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı#Q Yatırım Bankası#Tefecilik Operasyonu
‘Tefecilik’ operasyonu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden ‘tefecilik’ suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik tespitler yaptı.

Haberin Devamı

Soruşturma çerçevesinde, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı#Q Yatırım Bankası#Tefecilik Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!