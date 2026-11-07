TEDMEM’DEN ‘Yeşil Eğitim’ önerileri

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Raporda, bu kapsamda öğretim programlarının dönüşümünün derinlikli olması ve okullarda temiz enerjiye geçilmesi gibi 7 politika önerisi sunuldu. Raporda yer alan öneriler şöyle sıralandı:
SAĞLIKLI ÇEVRE ve İKLİM ADALETİ
1-Çocuklar, sağlıklı bir çevrede ve iklim adaletinin tesis edildiği bir dünyada yaşamalı ve eğitim görmeli.
2-İklim mevzuatı ve uluslararası beyanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitim alanında yapılacakları içerecek şekilde gözden geçirilmeli.
3-İklim değişikliğiyle mücadeleye ve yeşil eğitim politikalarına yeterli kaynak ayrılmalı ve bu kaynaklar adil dönüşüme uygun ve kapsayıcı biçimde kullanılmalı.
4- Kamu yatırımlarıyla ve denkleştirme-dengeleme düzenlemeleriyle Türkiye’deki tüm okulların temiz enerjiye geçişi sağlanmalı.
5-Yeşil eğitim için belirlenen standartların niteliği, sürdürülebilirliği, etkililiği ve bütünselliği kâğıt üzerinde kalmamalı.
6-Öğretim programlarının dönüşümü derinlikli olmalı, öğretmenlere sunulan destek ülke çapında yaygınlaştırılmalı ve desteğin kapsamı genişletilmeli.
7-Mesleki eğitim, yeşil beceriler ve yetkinlikler temelinde yeniden şekillendirilmeli.