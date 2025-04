‘TEDMEM Raporu: 10 öğrenciden 8’inin hedefi daha iyi bir lise

Haberin Devamı

Raporda yer alan bazı başlıklar şöyle:

- 2024’te eğitim bütçesi yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lira olarak belirlendi. 2023 yılına kıyasla yüzde 137.2 oranında artan bütçe önemli bir büyümeye işaret etti. Ancak enflasyondaki artışa göre büyüme sınırlı kaldı.

- OECD ortalamasında temel eğitim harcamalarının yüzde 93.3’ü kamu tarafından karşılanırken, Türkiye’de bu oran yüzde 76.6 oldu. Okulöncesi eğitim kademesinde hane halkı harcamalarının payının Türkiye’de OECD ortalamasına yakın seviyede olduğu görüldü. Ancak temel eğitimde Türkiye, OECD ülkeleri arasında hane halkının oransal olarak en fazla mali yük üstlendiği ülke olarak öne çıktı.

EN ÇOK 14-17 YAŞ OKUL DIŞINDA

- 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 5 yaş grubundaki yaklaşık 173 bin çocuğun okulöncesi ya da ilkokul kademesine kaydolmadığı açıklandı. Bu dönem zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 613 bin çocuk da okul dışında kaldı. Okul dışında kalan çocukların yüzde 73.9’u 14-17 yaş aralığında ortaöğretim kademesine devam etmesi gereken çocuklardan oluştu. Bu yaş aralığında, yaş ilerledikçe okul dışında kalan çocukların sayısı ise artıyor ve erkek çocuklar, kızlara kıyasla daha yüksek oranda okul dışında kalıyor.

HER 10 ÇOCUKTAN 8’İ LGS’de

- LGS kapsamında uygulanan merkezi sınav, 2024 yılında da yaklaşık 1 milyon ortaokul öğrencisinin odağı olmaya devam etti. Tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 83.5’i merkezi sınava başvurdu, yüzde 79.40’ı ise sınava girdi. LGS’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından bu yana her on 8’inci sınıf öğrencisinden yaklaşık 8’i merkezi sınava girmeye devam etti. Yani her on 8’inci sınıf öğrencisinden 8’i daha iyi bir lisede öğrenim görme hedefiyle LGS kapsamındaki sınava giriyor.

- YKS’ye başvuran aday sayılarında ise 10 yıl öncesine kıyasla belirgin bir artış yaşanıyor. YKS’ye başvuran aday sayısı son 10 yılda yüzde olarak artmasına karşın, sınava başvuran adayların bir yükseköğretim programına yerleşme oranı düştü.