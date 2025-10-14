TEDMEM lisede 3+1 diyor

Haberin Devamı

SON günlerin gündemi olan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da değerlendirilen, liselerde eğitim süresininin 2+2 ya da 3+1 yıl şeklinde yeniden düzenlenmesiyle ilgili önerilere bir katkı da TEDMEM’den geldi. TEDMEM tarafından ‘Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek’ başlığıyla yayınlanan raporda 3+1’in sorunların çözümü için en iyi yol olacağı vurgulandı.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ARTTI

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi olan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu raporunun yayınlanmasının ardından şunları söyledi: “Öncelikle yapılacak reformun neye yaradığını iyi anlamamız gerekiyor. Burada üç sorun var. Birincisi üniversite kapısında yığılma, ikincisi sınav baskısıyla okulun kıymetsiz hale gelmesi, üçüncüsü ise ortaöğretimin gençlere beceri kazandırma ve yön verme işlevini yitirmiş olması. Son üç yılda açık liseye geçiş yüzde 40 arttı. Mesleki eğitimde 20 gün üzeri devamsızlık yüzde 46.6, genel ortaöğretimde yüzde 27. 2+2 sistemi bu sorunlara çözüm getirmeyecektir.

2+2 OKULDAN UZAKLAŞTIRIR

2+2 sisteminde sosyoekonomik olarak güçlü olan ailelerin çocukları 4 yıl okuyacak, daha dezavantajlı çocuklar için durum böyle olmayacaktır. 2+2 ile ‘sen okuyamıyorsun, bari okuma’ demek gibi bir sonuç ortaya çıkabilir, bu da okuldan uzaklaşmayı doğurur. Son yıllarda iki önemli ve olumlu gelişme oldu. Eğitime erişim yüzde 38’den yüzde 90’ların üzerine çıktı. Son iki yıldır kızların okullaşma oranı erkeklerin üstünde. Önerimiz 3’üncü yılın sonunda lise diplomasının verilmesi. Meslek yüksekokulu, açıköğretim ve önlisans programlarına okul içindeki sıralamaya dayalı olan bir okul başarı puanı ile gidilmesi. 4’üncü yılda ise üniversiteye hazırlık kapsamında ders işlenmesi. Bu ailelerin dershane kapılarında yığılmasının da önüne geçer.”