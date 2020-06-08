Tediye ne demek? Tediye nedir? Tediye TDK kelime anlamı

Tediye Arapça kökenli bir kelimedir. Gündelik yaşamın sözcükleri arasında olmasa bile, resmi belgeler ile birçok farklı kaynak üzerinden karşılaşılan bir sözcüktür. Bu konuda Türk Dil Kurumu ise tediye sözcüğü için, ‘Para ve benzeri bir şey verme ya da ödeme’ anlamı üzerinden karşılık vermektedir.

Tediye Ne Demek?

Tediye aslına bakılırsa iki değişik anlam üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Sonuç olarak aynı anlama çıksa bile kullanım amacına bağlı olarak değişkenlik yaratmaktadır.

- Para gibi farklı bir şeyler vermek ya da ödemek,

- Gerçekleşmiş olan bir alacağı para ile ödemek,

Parasal mevzular söz konusu olduğu için birçok resmi kaynak üzerinden sıkça karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda gündelik yaşamda da değerlendirilen ve bazı alışverişler ile beraber, ticaret konularında cümle içerisinde kullanılan sözcüklerden biridir. Bu doğrultuda paraya benzer farklı durumları vermek ya da ödemek şeklinde anlamı üzerinden ele alınabilir. Kökeni Arapçaya uzanan tediye kelimesi Türkçede yerleşik olarak bulunan ve belirli aralıklarla değerlendirilen kelimelerden biridir. Bu yüzden bazı kaynaklarda ve belgelerde karşılaştığınız zaman, bu anlamları ile beraber cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.