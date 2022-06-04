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Tedirgin eden olay: Havaların ısınmasıyla çok sayıda yılan görüldü

#Yılan#Tokat#Seyit Sami Karyağdı
Tedirgin eden olay: Havaların ısınmasıyla çok sayıda yılan görüldü

Tokat'ta son günlerde yerleşim yeri ve yakınlarında görülen çok sayıda yılan, vatandaşları tedirgin etti. Tokat Veterinerler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, bu durumun tamamen hava hareketleri ile ilgili olduğunu belirterek, "İklimdeki ani değişimler ve bu yıl havaların aniden ısınmasıyla yılanların ortaya çıkışı da bir anda oldu" dedi.

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İl genelinde havaların ısınmasıyla, önceki yıllara oranla yılan ihbarlarında artış yaşandı. Kentin farklı yerleşim yerleri ve yakınlarında görülen yılanlar halk arasında tedirginliğe yol açtı. Tokat Veteriner Odası Başkanı Karyağdı, "Yılanlar normal yaşamın bir parçasıdır. Özellikle kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutmak için çok önemlidir. İklim değişiklerindeki ani değişiklikler, havaların aniden soğuması ve birden ısınması, yılanların ortaya çıkışını hızlandırdı. Daha önceki dönemlerde hava yavaş yavaş ısınıyordu. Dolaysıyla yılanlarda da canlanma ve aktive daha yavaş oluyordu. Şu an havalar birden ısındığı için yılanlarda bu canlanma aniden oldu. İnsanlarımızda piknik alanlarına, sahaya birden çıkınca yılanları daha fazla görmeye başladılar. Panik yapacak bir durum yok" diye konuştu.

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Tedirgin eden olay: Havaların ısınmasıyla çok sayıda yılan görüldü

'TÜRKİYE'DE 60'A YAKIN YILAN TÜRÜ VAR'

Türkiye'de 60'a yakın yılan türünün olduğunu aktaran Karyağdı, "Bunların sadece 4'te 1'i zehirli yılan türlerindendir. Diğerleri genellikle zehirsiz yılan türlerinden oluşmaktadır. Özellikle araziye çıkan vatandaşlarımız için söylüyorum. Bot tarzında giymeleri, yürüyüş alanlarında dikkat etmeleri gerekir. Üzerlerine bastıklarında yılan ısırır. Yılanlar normalde kuytu köşelerde gezmeyi severler. Gürültü esnasında ise eğer yakınlarda park halinde olan araç varsa onlara girebilirler. Vatandaşlarımız yılan ısırığı durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurmalı" ifadesini kullandı.

Karyağdı, yılanların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ana nedeninin ise yiyecek bulmak olduğunu dile getirdi.

Tedirgin eden olay: Havaların ısınmasıyla çok sayıda yılan görüldü

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#Yılan#Tokat#Seyit Sami Karyağdı

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