Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tedirgin eden görüntü: Nif Çayı kırmızıya döndü! İnceleme başlatıldı

#Manisa#Nif Çayı#İnceleme

Manisa’da Nif Çayı'nın suyunun kırmızıya dönmesi, çiftçileri tedirgin etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Haberin Devamı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki Gediz Ovası'na içindeki tarlalardan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın suyunun bu sabah saatlerinde kırmızı renge dönmesi bölge çiftçilerini tedirgin etti. Cep telefonlarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Gözden Kaçmasın

Tekirdağda korkutan görüntü: Kamara Deresi kırmızı akıyorTekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi kırmızı akıyorHaberi görüntüle

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hakan Kara, “Sabah saatlerinde farkına vardık. Su yoğun bir koku, yoğun bir renk, bayrak kırmızısı akıyordu. Biz burada tarımla uğraşıyoruz. Özellikle de organik tarım yapıyoruz ama bu şartlarda zor. Yetiştirdiğimiz ürünler içerisinde kimyasal katkı olduğu için yurt dışından geri dönüyor. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı burada yetişiyor. Bu su sondajlarımıza ve içme sularımıza bulaşıyor. Bu artık kronikleşmiş bir rahatsızlığa döndü. Yaklaşık 30 yıldır uğraşıyoruz, bir yol alamadık. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bu duruma el atarak, sorunumuzun çözüme kavuşturmalarını istiyoruz. Suda görüldüğü üzere bir kaplumbağa, kurbağa dahi yaşamıyor. Biz biran evvel buranın eski haline getirilmesini ve temizlenmesini istiyoruz. İlgili kurumlara haber verdik. Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek sudan numune aldı. Oradan gelecek sonuca göre suyu kirletenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM, KOKUSU DA VAR"

Sabah saatlerinde tarlasına gelince gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirten Mustafa Doğru (59) ise, “Bugün saat 10.00 sıralarında tarlama geldiğimde çayın rengi kıpkırmızıydı. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Kokusu da vardı. Bunu yıllardan beridir çekiyoruz ama bu defa ki çok anormal bir şeydi. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde çayların bu hali gerçekten üzüyor. Ceza bir çare değil. Milyonluk yatırımları yapan insanlar, bunun arıtmasını da yapar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Tedirgin eden görüntü: Nif Çayı kırmızıya döndü İnceleme başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Nif Çayı#İnceleme

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı