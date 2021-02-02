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Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Tedirgin eden görüntü... Ankara'da suçüstü yakalanmışlardı! İşte cezaları

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Tedirgin eden görüntü... Ankara'da suçüstü yakalanmışlardı! İşte cezaları
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Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakırken 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişiye, toplam 804 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde açık araziye kimyasal atık bırakıldığını tespit etti. Jandarmanın yaptığı araştırma ve takip sonucu, bölgeye kamyon ve kamyonetle 400 litrelik 8 adet kimyasal atık dolu tank bırakan S.K. ve I.K. suçüstü yakalandı. 

Şüpheliler hakkında, 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan yasal işlem başlatılırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da kişi başı 402 bin 385 TL olmak üzere 804 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Tedirgin eden görüntü... Ankarada suçüstü yakalanmışlardı İşte cezaları

Ayrıca şüphelilere, jandarma trafik denetleme ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplam 10 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

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