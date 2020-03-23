Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 30’a yükseldiğini söyledi. Koca hasta sayısının bin 256’ya ulaştığını belirtti.

Twitter’dan dün gece açıklama yapan Bakan Koca şunları kaydetti:

20 bin 345 test yapıldı



“Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.” (ANKARA)

SAHTE HESAP FURYASI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüsl mücadele için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde “hayran sayfası” ya da “parodi hesap” yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.

TWITTER UYARILDI

Bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter’ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi. Bakan Koca’nın gerçek Twitter hesabı mavi tık’lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)