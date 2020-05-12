Tedbirlere uyarsak vaka sayımız 1000’den az olacak

Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, dün 32 bin 722 test yapıldı, 1114 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1126’ya, entübe hasta sayısı da 578’e geriledi. Dün 3 bin 89 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 95 bin 780’e ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım” dedi.