İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Tedbirlere ısrarla uyalım” çağrısında bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: “İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hâlâ yüksek seyrediyor. İzmir'de günlük vaka sayısı son bir hafta içinde yüzde 30 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Trabzon'da vaka sayıları yüzde 25 düştü, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 72. İzmir ve Trabzon'da tedbirleri sürdürmeliyiz. Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Yatak doluluğu yüzde 62, yoğun bakım doluluğu yüzde 80. Hatay'da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu yüzde 85, yoğun bakım doluluğu yüzde 77. Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.”

259 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 861 oldu. Yeni vaka sayısı ise 19 bin 650 olarak tespit edildi. Dün 202 bin 209 test yapıldı, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610’a ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı ise 4 bin 901 oldu. Dün 34 bin 492 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307’ye yükseldi. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 40 oldu.