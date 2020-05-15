Tedbirler yeterli mi? Ben iyiyim, çevre kötü

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan “Evde kal” çağrıları arasında yaklaşık iki aydır evlerdeyiz. Peki vatandaş kişisel olarak aldığı tedbirleri yeterli buluyor mu? Aile bireylerinin tedbirlere uyduğuna inanıyor mu? Diğer vatandaşların kişisel aldığı önlemlerin yeterli olduğu görüşünde mi? Araştırma şirketi Ipsos, 24-28 Nisan tarihleri arasında vatandaşlara bu soruları yöneltti.

ÇÜNKÜ İSTENİLEN TUTUM SAĞLANAMADI

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in paylaştığı sonuçlar bu konuda ne kadar şüpheci olduğumuzu gösterdi. 24-28 Nisan tarihli araştırmaya göre yüzde 95 oranıyla vatandaşların tamamına yakını salgın konusunda yeteri kadar önlem aldığını düşünüyor. Vatandaşların yüzde 93’ü ailelerinin de yeteri kadar önlem aldığı görüşünde. Önlem konusunda kendine bu kadar güvenen vatandaş iş diğer vatandaşlara gelince konuya hayli şüpheli yaklaşıyor. Vatandaşların sadece üçte biri (yüzde 35) diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

Sidar Gedik, sonuçları şöyle yorumladı: “Türkiye’de önlemler alınmaya devam ediyor. Yetkililer zorunlu olmadıkça ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yapıyor. Doktorlar; sokağa çıkmak zorunda olanlara eldiven takma, kolonya bulundurma ve kalabalık yerlerden uzak durma tavsiyesinde bulunuyor. Ancak buna rağmen istenilen tutum tam olarak sağlanamadığından vatandaşların sadece üçte biri diğer vatandaşların da salgın karşısında yeterli önlem aldığını düşünüyor.

ÖNLEMLERİ GÖREMİYORLAR

Vatandaşlar salgına karşı yeterince korunma önlemi alıp almama sorusu ile karşılaştıklarında kendilerinin ve yakınlarının yeterince önlem aldığını ancak toplumun geri kalanının almadığını belirtiyorlar.

Bunu sosyal izolasyon nedeniyle birbirimizden uzaklaşmış olmamıza bağlayabiliriz. Diğer insanların ne önlemler aldıklarını, neler yapıp yapmadıklarını görme ihtimalimiz eskisi gibi değil. Ev ziyaretleri minimuma indi, misafirliğe gitmeyenlerin oranı yüzde 93, bu nedenle ancak sokak gözlemleri ile ya da sosyal medya paylaşımları temel alınarak yorum yapılabiliyor. Bu da diğer insanların yeterince önlem almadıkları yargısını besliyor.”

Eskişehir’in banklarda oturan kadın heykelleri de maskeli önlemi ihmal etmedi.