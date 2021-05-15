‘Tedbirler haziranda gevşeyecek’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını açıkladı. Erdoğan, videokonferans aracılığıyla düzenlenen 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu. Salgın sürecinde yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri sabır için vatandaşlara şükranlarını sunan Erdoğan, şunları söyledi:

HEPSİNDEN HELALLİK İSTİYORUZ

“Kısıtlamalardan etkilenen esnafımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.

HAZİRANLA BİRLİKTE

Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.”

‘İSRAİL’İ DURDURMAZSAK YARIN HERKES BU VAHŞETİN HEDEFİNDE OLACAK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili şunları söyledi: “Filistin topraklarında özellikle Kudüs’te iyice yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz, derdimiz var. Gücü sadece masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail’in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. Dün Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini vermişsek, Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla hem bayramlaştık hem de Kudüs’te ve diğer Filistin şehirlerinde yaşanan hadiseler konusundaki endişeleri paylaştık. Eğer İsrail’in Filistin’de ve bilhassa Kudüs’te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Bir şehri fütursuzca yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. İsrail’in Filistin şehirlerinde ve Kudüs’e sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur. Kudüs’te ve Filistin şehirlerinde tüm ümmetin ve insanlığın şerefini kurtarma mücadelesi veren her bir kardeşimi gönülden selamlıyor, kıyamlarının mübarek olmasını diliyorum.”

19 LİDERLE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki kanlı saldırılarını durdurması için telefon diplomasisini de sürdürdü. İşte Erdoğan’ın bayram süresince telefonla görüştüğü 19 lider: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ve Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed.

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