Tedbir yorgunluğu başlamamalı

Süreyya Aydın YILDIRIM soruyor:

Vaka sayıları bin civarlarında devam eder, herhangi bir önlem de alınmazsa ne olur? Salgın geçip gider mi?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Şimdiki rakamlara bakarak yapılan hesaplamayla toplum bağışıklığının oluşması en az 11 yıl sürüyor… Böyle bir yöntemle salgın kontrol altına alınamaz. Tedbirlere uyup vaka sayısını azaltmalıyız. Yoksa bunun hem sağlık sistemi, hem ekonomimiz hem de halk üzerinde olumsuz etkileri olur. Sağlık personeli şu anda inanılmaz yorgun durumda. Bu iş enfeksiyon, acil ve yoğun bakım servislerinin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Altı aydır çok yorulmuş durumdalar ve bunu böyle devam ettiremezler. Yeterli yatağımız var ama sistemi çalıştıracak olanlar insanlar... Ekonomi de bu gidişatı kaldırmaz çünkü salgınla yaşayınca turizm etkileniyor. İnsanlar gelmeye, mağazalara gitmeye korkuyor. Halkta da yorgunluk oluyor. Maske takmaktan sıkılıyor, “Artık ne olacaksa olsun!” diye düşünmeye başlıyor. Bu, Türkiye’ye özel bir durum değil. Maske tedbirini insanlar belli süre sıkı olarak uygulayabiliyor. Sonra ‘tedbir yorgunluğu’ başlıyor ve bırakıyor.

SOKAKTA VİRÜSÜN BULAŞMA ORANI

Nilgün METİN soruyor:

Sokakta maskemizle yürürken yanımızdan geçen hasta biri hiç birbirimize değmeden, hapşırmadan, öksürmeden virüsü bize geçirebilir mi?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Maskesiz bir insan virüs taşıyorsa hastalığın size bulaşma riski üçte iki. Sizde de maske yoksa bu oran üçte üç. Ancak hasta olma olasılığınız bulaşan virüs miktarına ve sizin bağışık sisteminizin gücüne bağlı.

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