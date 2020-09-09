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DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tedbir amaçlı uyutuldu

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Tedbir amaçlı uyutuldu
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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için dün akşam tedbir amaçlı uyutuldu.

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, gündüz yaptığı açıklamada “Sayın Muhittin Böcek’in bugün itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi.

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