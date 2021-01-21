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Gündem
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Tedavisi yapılan atmaca doğaya geri bırakıldı

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Tedavisi yapılan atmaca doğaya geri bırakıldı
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanın camına çarpan atmaca yaralandı. Vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ettirilen atmaca numaralanıp, doğaya bırakıldı.

Tedavisi yapılan atmaca doğaya geri bırakıldı
Geçen 19 Ocak günü, İncilipınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın camına çarpan atmaca, düştüğü yerde uzun süre hareketsiz kaldı. Vatandaşlar tarafından bulunan atmaca Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan atmaca, doğal hayata salındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, "Sokak Hayvanları Kliniği olarak doğal yaşamı korumak adına tüm kurumlarla birlikte yaban hayvanlarını tedavi etmeye ve tedavileri bitince de doğal hayatlarına bırakmaya devam ediyoruz. Yaralı atmaca, iki gün misafirimiz oldu, iyileşti ve tekrar doğal yaşamına bıraktık. Bırakmadan önce de takip edebilmek için numaralandırılması yapıldı" dedi.

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