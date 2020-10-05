Tedavisi tamamlanan yavru çakal, doğa yürüyüşünde salındı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Bin 440 rakımlı Bozüyük Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü önünden başlayan doğa yürüyüşü Sofular Yaylası'na kadar devam etti. Vali Şentürk ve beraberindekilerin doğa yürüyüşü sırasında, Tarım ve Orman Bakanlığı 2nci Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yaralı bulunan ve Bursa Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan yavru çakalı da doğaya saldı.



Erikli bölgesine yaban hayvanlar için fotokapan kurulumunu da yapan Vali Şentürk, Koronavirüsle mücadelemiz devam ederken tedavisi tamamlanan yavru çakalı doğaya saldık. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüşte gerçekleştirdik. Bilecik’in her tarafı ayrı bir güzel ama Erikli Tabiat Parkının bulunduğu bölgedeki Sofular Yaylası da görülmeye değer güzellikte. Bitki örtüsüyle Doğu Karadeniz’deki gür ormanlarının bir benzerini burada görmek mümkün dedi.