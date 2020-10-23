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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı

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Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı
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ŞIRNAK'ta, bir süre önce arazide bitkin ve yaralı halde bulunan kartal, 2 kızıl şahin ve kerkenez tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Tedavileri tamamlanan kartal, şahin ve kerkenez doğaya salındı
Şırnak'ta, yaklaşık 4 ay önce vatandaşlar tarafından kırsal alanda bitkin ve yaralı halde bulunan 1 kartal, 2 kızıl şahin ve 1 kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde tedavileri tamamlanan şahinler, kartal ve kerkenez kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Siirt yolu güzergahında doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmalarının, doğal kaynaklarının korunması için önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün doğa ile buluşturduk bu hayvanlarımızı. Bu tür yaban hayvanlarımızı doğaya kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür arazide bitkin veya yaralı bir şekilde görülen yaban hayvanların, kuşlar olabilir veya memeliler olabilir vatandaşlarımızdan ricamız bize ulaştırmalarıdır. Bize ulaşan hayvanlarımızın Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Acil Müdahale ve Rehabilitasyon ve tedavi merkezimizde tedavilerini yapıp doğaya tekrardan kazandırıyoruz" dedi.

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