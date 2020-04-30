Tedavide Türk modeli

TAKİPLERİ YAPILAN 464 BİN 434 KİŞİ

“İhtiyaç oranında test sayımızı arttırdık. Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler istenen sonucu alamadı. Biz filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak gerçekleştirdik. Sahada görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5 bin 849’dur. Bu ekipler hastaların temas zincirlerinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit etmiştir. Bugüne kadar takipleri yapılan kişi sayısı ise 464 bin 434’dür. Yatak doluluk oranlarımızı yüzde 60’lardan yüzde 30’lara indirdik. COVID-19 hastalığına yaklaşımda önemli değişikliklere gittik. Bu hastalar için uyguladığımız, başarısı artık kanıtlanmış yöntem hekimlerimiz tarafından geliştirilen bir yöntem olmuştur. Dünyada tıbbın bildiği ilaçlardan, kullanım şekillerini değiştirerek bambaşka sonuçlar aldık.

ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ

Yoğun bakımda ciddi vakalara değil, yoğun bakım öncesi zatürre gelişen hastalara kullanmaya başlayarak sonuç aldığımızı gördük. Tedavi konusunda dünyada bir farkımız daha var. Biz tedaviyi belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz. Türkiye’de vakaların pnömoniye dönüşme oranında yüzde 70’ten yüzde 15’e büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu durum yoğun bakım ihtiyacımızda da azalmaya yol açmıştır. Hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz.

Akciğer iltihabı kritik bir durumdur. Yüksek akımlı oksijen uygulaması ölüm oranlarındaki düşüşün sebeplerinden biri olmuştur. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranlarımız ise yüzde 58’den yüzde 10’a, entübe hastalardaki vefat oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi. Türkiye’de şu ana kadar hasta kayıp oranı yüzde 2.58’dir. Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır. Bu Türk tıbbının başarısıdır.

ÖRNEKLEM YÖNTEMİYLE TEST

İstanbul’la ilgili uygulanan tedbir dışında şu an özel tedbirimiz yok. Türkiye’deki vakanın yüzde 60’ın görüldüğü İstanbul’un kontrol altına alınması çok büyük başarı. Avrupa şu an yaptığını yapmış olsaydı İstanbul gibi bir yerde bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalırdı.

(Taşıyıcıyı da bulmak için test yapılması) Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Biz toplumda yaygınlığı taşıyıcılığı bilmek istiyoruz örneklem yöntemiyle bir çalışma başlatıldı. İşyerleriyle ilgili normalleşme dönemiyle ilgili birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz.”

7.428 SAĞLIK ÇALIŞANI ENFEKTE OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canları pahasına korona ile savaşan sağlık personelleriyle de ilgili bilgi vererek “Şu dönemde maalesef enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428.” dedi.

İYİLEŞENLER VAKA SAYISININ ÜÇTE BİRİ

Bakan Koca, basın toplantısının ardından koronavirüsle ilgili yeni rakamları paylaştı. Bakan Koca, iyileşen hastaların, toplam vaka sayısının üçte birini geçtiğini söyledi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte 89 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 3 bin 81’e yükseldi. Dün 43 bin 498 test yapıldı, 2 bin 936 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 117 bin 589’a ulaştı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1574, entübe hasta sayısı da 831 oldu. Dün 5 bin 231 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 44 bin 22’ye ulaştı. Bakan Koca da, “Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım” dedi.

DÜŞÜŞ TRENDİ KALICI OLMALI

Bakan Fahrettin Koca, basın toplantısında “11 Mart’tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren başarıdır. (Pik yaşandı mı?) Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim ve bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde temasın ve mesafenin son derece önemli olduğunu, gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Şu an bizim gördüğümüz bu tedbirlerle pik dalgasının olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim” dedi.

İSVEÇ’TEN GELEN HASTA AKRABAM DEĞİL

Koca, basın toplantısında İsveç’ten Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken ile bir akrabalığı olmadığını belirtti:

“Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum aracı olanlardan da akrabam, tanışık olduğum biri olmadı. Şu anda Ankara Şehir hastanemizde tedavisi devam ediyor...Ciddi bir sorun olmadığını biliyoruz. Babanın üç çocuğu getirildi. Büyük kızında ve üç çocuğunda pozitif görüldü. 7 yaşındaki çocukta da yapılan testte negatif çıktı. Servise alınarak takip yapıldı. Sadece İsveç’ten getirmedik. Bu süreçte dün (önceki gün) Rusya’dan getirdik bir tıp öğrencimizi. Bir hafta 10 gün önce Fransa’da solunum cihazından çıkarılmak istenen 33 yaşında bir hastayı getirdik. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olarak getirilen bir hastaydı. Biz şunun altını çiziyoruz, dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak vatandaştan hiçbir para alınmayan, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. (İsviçre’den de gelmek isteyen Türk vatandaş) Şu an için uçak ambulansıyla Türkiye’ye gönderilmesine gerek olmadığını söylediler.”

RAPORA İMZA ATAN HEKİMLERİMİZ

Bakan, rakamların gizlenildiğine yönelik iddialarla ilgili ise şunları söyledi:

“Özellikle gündem konusu olan ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbiri, vatandaşla alamazsınız. O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. 1 Ocak -29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 1 Ocak-29 Nisan 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum. Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. DSÖ’ye bir yazı yazdık ‘yanlış mı yapıyoruz’ diye. 24 Nisan’da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadığı şeklinde.”