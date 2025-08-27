Tedavi yerine ölüme gitti

Haberin Devamı

Antalya’da Osman Karayel (51), Rus uyruklu eşi Aisylu Akhmetshina (57) ile tartıştıktan sonra, Muratpaşa’daki pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel’in yanında kalmaya başladı. Cumartesi gecesi markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi. Etrafa bakınan Ali Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel’i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Osman Karayel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine pansiyona olay yeri inceleme, Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Osman Karayel’in karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik kesi yarası olduğu belirlendi. Osman Karayel’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARNINI TUTARAK PANSİYONA GİRMİŞ

Polis ekiplerinin incelemesinde, Osman Karayel’in ölmeden 3 gün önce Baraj Mahallesi’ndeki evinde, boşanma aşamasında olduğu Aisylu Akhmetshina ile tartışıp kavga ettiği, sonrasında eşi tarafından bıçaklandığı belirlendi. Kimseye haber vermeyen Osman Karayel’in evden çıkarak ağabeyi Ali Karayel’in yanına gittiği, pansiyona girmeden önce karnını tuttuğu tespit edildi. Osman Karayel’in durumu ağabeyine anlattığı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği de öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baraj Mahallesi’ndeki eve giderek Osman Karayel’in eşini gözaltına aldı. Suç aleti bıçağa ise el koyuldu. Aisylu Akhmetshina, ifade işleminin ardından adliyeye götürüldü. Akhmetshina, basın mensuplarının “Eşinizi siz mi bıçakladınız?” sorusuna yanıt vermedi. Aisylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, “Senelerdir beni darp ediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey” dedi. Akhmetshina, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.