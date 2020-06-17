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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis için Antalya'da tören

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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis için Antalya'da tören
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ANTALYA'da, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Deliağa (46), düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kanser teşhisi koyulan, 21 yıllık polis memuru Mehmet Deliağa, tedavi gördüğü hastanede ciğerlerindeki rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne getirildi. Deliağa için burada düzenlenen törene Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından polis memuru Mehmet Deliağa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine gönderildi.

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