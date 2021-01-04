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Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tedavi almayan SMA hastamız yok

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Tedavi almayan SMA hastamız yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SMA’lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

SMA hastası çocuklar için sosyal medyada başlatılan kampanyaya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, Twitter’dan özetle şunları söyledi:

“Ülkemizde çokça gündeme getirilen Spinal Müsküler Atrofi(SMA) hastası çocuklarımız ile ilgili kampanyalar yürütülmektedir. Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

ÇOCUKLARIMIZ KOBAY DEĞİL

SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanır. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren somut veri bulunmamaktadır. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Kampanya düzenleyerek zikredilen rakamlar, önerilen finansal kaynaklar bu zamana kadar çocuklarımızın tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değer ifade etmemektedir.” 

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