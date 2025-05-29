TED Üniversitesi’nde Filiz Akın Salonu

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Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Filiz Akın Köksal’ın eşi Sönmez Köksal, oğlu İlker İnanoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve çok sayıda siyasi katıldı.

‘BEYAZ ORKİDE’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, yaptığı konuşmada Akın’ın Türk sinemasına yaptığı katkıları dile getirdi. Filiz Akın’ı beyaz orkideye benzeten Hülya Koçyiğit, “Asaleti ve nezaketiyle örnek bir insandı” dedi.

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Türkan Şoray ise kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşayarak “Hayatımın en zor konuşması” dedi.