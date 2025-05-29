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TED Üniversitesi’nde Filiz Akın Salonu

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#TED Üniversitesi#Filiz Akın Salonu#Batuhan Mumcu
TED Üniversitesi’nde Filiz Akın Salonu
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Filiz Akın Köksal’ın adının verildiği ‘Filiz Akın Sanat Koleksiyonu Salonu’, önceki gün TED Üniversitesi’nde açıldı.

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Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Filiz Akın Köksal’ın eşi Sönmez Köksal, oğlu İlker İnanoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve çok sayıda siyasi katıldı.

TED Üniversitesi’nde Filiz Akın Salonu

‘BEYAZ ORKİDE’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, yaptığı konuşmada Akın’ın Türk sinemasına yaptığı katkıları dile getirdi. Filiz Akın’ı beyaz orkideye benzeten Hülya Koçyiğit, “Asaleti ve nezaketiyle örnek bir insandı” dedi.

TED Üniversitesi’nde Filiz Akın Salonu

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Türkan Şoray ise kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşayarak “Hayatımın en zor konuşması” dedi.  

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#TED Üniversitesi#Filiz Akın Salonu#Batuhan Mumcu

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