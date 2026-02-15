TED 98. yaşını kutladı

Haberin Devamı

Geceye İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, sanatçılar Cem Yılmaz, Murat Karahan, araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, psikiyatri uzmanı ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda seçkin davetli katıldı. “Bazı kurumlar yalnızca yılları değil, yarınları taşır. 98 yıldır aynı sorumlulukla” sloganı ile düzenlenen gecede, TED’in bir asıra yaklaşan eğitim yolculuğu ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına dair vizyonu paylaşıldı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da konuşmasında binlerce öğrenciye nitelikli burs verdiklerinden bahsederek, “Bizim için burs eşittir para değil. Burs eşittir yol arkadaşlığıdır” dedi.