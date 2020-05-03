Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübenin Eş Anlamlısı

Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş tecrübe kelimesi TDK’ya göre pek çok eş anlamlı üzerinden ele alınır. Genel olarak, ‘deneyim’ üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Tecrübe herhangi bir konu ya da durum hakkında görmüş geçirmişlik ve o durumu iyi bilmek olarak nitelemek mümkün. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak ise farklı sözcükleri ele alabilirsiniz.

- Deneyim,

- Deneme,

- Sınama,

- Deney,

Ancak halk arasında daha çok deneyim öne çıkmakta ve sıkça kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından da kabul edilen eş anlamlı olarak deneyim öne çıkıyor.

Tecrübenin Eş Anlamlısı

Tecrübe kelimesinin alternatifi olarak deneyim sözcüğünün eş anlamlı şekilde kullanabilirsiniz. Farklı okunuş ve yazılışları bulunsa dahi aynı anlama gelmektedir.

‘’Bu konu için çok büyük bir deneyim gerekir.’’

‘’Tecrübeli insanlardan yardım almalısın.’’

Her iki cümle üzerinden de hem tecrübe hem de deneyim rahatlıkla kullanılabilir.