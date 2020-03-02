Tecrit ne demek? Tecrit nedir? Tecrit TDK kelime anlamı

Dilimizde bu sözcük felsefi boyutta ve günlük kullanım olmak üzere farklı yerlerde geçmektedir.

Tecrit Ne Demek?

Tecrit, ayrı bir yerde tutmak eylemini içermektedir. Diğerlerinden ayırmak, gözlemlemek üzere ayrı bir yerde tutmak anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcük tıpta, hastalıkların yayılmasını engellemek amacını taşır. Bulaşıcı hastalık durumlarında hastayı ayrı bir odada tedavi altına almak, tecrit şeklinde açıklanır.

Tıp alanında yaygın şekilde kullanılan tecrit, mental hastalıkların tedavisi için de tercih edilen bir yöntemdir. Saldırgan, çevreye ve kendisine zarar veren hastalar, tecritte tutulur. Sözcük bu anlamı da içermektedir.

Tecrit Nedir?

Tecrit, felsefe alanında da kullanım olanağı bulan bir sözcüktür. Bu sözcük, kişinin kendisini toplumdan soyutlaması manasına gelmektedir. Bu soyutlanmak, düşünmek ve içsel anlamda gelişmek amacını taşır.

Tasavvuf felsefesinde tecrit, sıkça kullanılan bir kavramdır. Buna göre tasavvuf erbabı dünyayı daha iyi anlamak, yaşamı anlamlandırmak ister. Bu sebeple dünyadan el etek çekerler. Onların bu durumu "tecritte olmak" şeklinde adlandırılmaktadır.

Tecrit TDK Kelime Anlamı

Tecrit sözcüğü TDK sözlüğünde de açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde tecrit "ayırmak, ayrı yerde tutmak" olarak ele alınmıştır. Bunun dışında soyutlama ve yalıtım anlamlarında bir açıklama yapılmaktadır. Bu sözcüğün kullanımına dilimizde birçok edebi eserde ve çeşitli metinlerde rastlanmaktadır.