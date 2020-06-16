Tecilli ne demek? Tecilli nedir? Tecilli TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu açısından tecilli kelimesi, ‘ertelenmiş, tecil ettirilmiş’ şeklinde ifade edilmektedir. Aslına bakılırsa tecil kelimesinden türemiş olan bir sözcük şeklinde ifade etmek mümkün.

Tecilli Ne Demek?

Herhangi bir durum karşısında o durumu ertelemiş olan ya da tecil ettirmiş kişiler için tecilli sözcüğü kullanılmaktadır. TDK açısından kısaca bu anlamı ile ifade etmek mümkün. Özellikle söz konusu askerlik olduğu zaman tecil kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, ‘tecil etmek’ ya da ‘tecil ettirmek’ gibi kelime grupları üzerinden ele alınır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ise ortaya çıkan sonuç tecilli olarak bilinmektedir. Yani örneğin askerliğini ertelemiş kişi şeklinde ifade etmek mümkün.

‘’O bu sene tecilli, askere gitmek yerine sınava çalışacak.’’

Tecilli Nedir?

Arapçadan gelen tecil kelimesinden türemiş olan tecilli, ‘herhangi bir durumu ertelemiş olan kimse’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı üzerinden gündelik yaşamda tek başına veya cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz. Başta askerlik olmak üzere aynı zamanda eğitim ya da farklı durumlar karşısında kullanılabilmektedir.

Başka bir anlamı açısından ise, ‘acele bir şekilde ya da ivedilikle’ anlamları üzerinde değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Ancak gündelik yaşamda bu anlamları kapsamında çok kullanılmamaktadır. Genelde yukarıda verilmiş ilk anlamı üzerinden ele alınan bir sözcüktür.