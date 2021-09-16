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Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim 2021?

#Askerlik#İcerikhaber#Seohaber
Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim 2021

Askerlikte tecili bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir sorusu, bu durumla karşılaşan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Askere gitmek üzere tecil hakkını bozduran er adayları, Milli Savunma Bakanlığı ve askerlik şubesi üzerinden gelecek olan tebliğleri beklemeye başladı. Peki, tecili bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Tecili bozdurduktan sonra askere gidilecek tarihi merak eden pek çok vatandaş, celp dönemlerini ve askere ne zaman gideceğini merak ediyor. Peki, tecili bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir? İşte, o konu hakkında bilgiler

TECİLİ BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Tecili bozdurma tarihleri, celp dönemlerine askere gidilecek tarihleri belirler. Asker alımları yılda 4 kez yapılır. Celp dönemleri ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Şubat celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım
  • Mayıs celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat
  • Ağustos celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs
  • Kasım celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Buna göre, hangi celp döneminde askere gidilmek isteniyorsa, o celp dönemi için belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Son başvuru tarihlerinin ardından başvuru yapılması halinde askere, bir sonraki celp döneminde gidilir.

 

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#Askerlik#İcerikhaber#Seohaber