Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim 2021?

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Tecili bozdurduktan sonra askere gidilecek tarihi merak eden pek çok vatandaş, celp dönemlerini ve askere ne zaman gideceğini merak ediyor. Peki, tecili bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir? İşte, o konu hakkında bilgiler

TECİLİ BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Tecili bozdurma tarihleri, celp dönemlerine askere gidilecek tarihleri belirler. Asker alımları yılda 4 kez yapılır. Celp dönemleri ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şubat celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım

Mayıs celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat

Ağustos celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

Kasım celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Buna göre, hangi celp döneminde askere gidilmek isteniyorsa, o celp dönemi için belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Son başvuru tarihlerinin ardından başvuru yapılması halinde askere, bir sonraki celp döneminde gidilir.