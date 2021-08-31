Tebrikleri ‘Mülteci Çocuk’ tablosu önünde kabul etti

Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen ‘Mülteci Çocuk’ temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

‘Mülteci Çocuk’ temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti. Tablo, İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180’in üzerinde ülke ve 60’a yakın ülkenin devlet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olmuştu. Tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı. Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi’nde sergilenmesinin ardından zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

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