Tebrikler Gülden Paşa

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Kadın subayların sayısı ve etkisi, özellikle son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda dikkat çekici şekilde artıyor. Bunun son örneği Jandarma Genel Komutanlığı atamalarında yaşandı. Bir ilde jandarma komutanlığı yapan ilk kadın subay olan Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti.

İKİNCİ KADIN GENERAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararlarıyla Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı’na atandı. Bu atamayla kariyerine bir kilometre taşı daha ekleyen Gülden Mat Şakir, jandarmada general rütbesini alan ikinci kadın olarak ismini jandarma tarihine yazdırdı. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, 13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın generali olarak tuğgenerallik rütbesine terfi etmişti. 2023 YAŞ toplantısında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Gökçe Fırat, tuğamiralliğe terfi eden ilk amiral olmuştu. Deniz Kuvvetleri’ndeki bu atama da dikkate alındığında Gülden Mat Şakir, jandarmadaki ikinci, TSK’daki üçüncü “kadın paşa” oldu.

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BAKAN GÖKTAŞ KUTLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş atama kararıyla ilgili sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Göktaş, “Bu anlamlı atama kadınların her alanda en üst kademelerde var olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Tuğgeneral Gülden Mat Şakir’i yürekten tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

21 GENERAL VE ALBAY TERFİ ETTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre, 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe yükseltildi. Tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneral rütbesine terfi etti. 15 albay, tuğgeneralliğe yükseltildi. 78 ismin görev yeri değiştirildi. 40 ilde komutan değişikliğine gidildi.

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GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

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Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında deneyimli bir subaydır. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır. Bu atanma, Gülden Mat Şakir'in kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur.

Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.