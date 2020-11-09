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Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

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Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki Şuşa’yı kurtarması Ankara’da sevinçle karşılandı.

Devletin zirvesinden Şuşa zaferiyle ilgili şu mesajlar paylaşıldı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan.

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun.

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Kutlu olsun. Uğurlu olsun.

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.

Tebrik yağdı: Zaferin kutlu olsun

MSB’DEN AZERBAYCAN ORDUSUNA TEBRİK

Milli Savunma Bakanlığı da Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu’nu tebrik etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara” denildi.

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