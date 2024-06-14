Tebrik ediyorum Dostum Pedro

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İtalya’da G7 zirvesi öncesinde İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu güzide forumda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Toplantılarımızın ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ilerlemesine, yeni ortaklıkların tesisine vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum Sanchez’e nazik misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dostumuz ve NATO müttefikimiz İspanya’yla her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve güçlü ilişkiler, iş dünyamızın attığı cesur ve vizyoner adımlardan da besleniyor.

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KAPSAMLI ORTAKLIK

İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasına siz değerli işinsanlarımızın katkısı büyüktür.

Son yıllarda gerek COVID-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve işbirliğimiz hayati önemdedir.

YATIRIMCILARA DAVET

Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez’le birlikte başkanlık edeceğimiz hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak. 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19.2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. İspanya’nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye’de en çok yatırım yapan 6. ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur. Bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye, İspanya’dan çok daha fazla sayıda yatırımcıyı özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkemize davet ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız İspanya’da yaklaşık 1.1 milyar dolarlık 6 proje üstlenmiştir. Barcelona’daki stadyum projesi, bu alandaki işbirliğimizin en somut örneklerindendir.

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MEDENİYETLER İTTİFAKI

Gelecek yıl Medeniyetler İttifakı’nın 20. yıldönümünü idrak edeceğiz. Malum, Medeniyetler İttifakı’nı İspanya ile Türkiye olarak birlikte kurduk. Öyleyse bunu birlikte geliştireceğiz. Türkiye ve İspanya bu ittifakın iki önemli kurucu üyesidir. İttifakımız kuruluşundan bu yana çok kritik roller üstlenmiştir. Dünyamızın savaşlar ve katliamlarla sarsıldığı günümüzde ittifaka olan ihtiyaç daha da artıyor. Bilhassa Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze’de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi, 85 bin sivil yaralandı.

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İSRAİL MEZALİMİ

Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. Ve bu konuda değerli dostum Pedro Sanchez’in takındığı tavrı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İspanya’nın İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Tabii, işin başından itibaren Sayın Sanchez, ilk günden bu yana gerçekten ilkeli, tutarlı ve dirayetli bir politika benimseyerek hem İspanya halkının hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ

Değerli katılımcılar, tüm bu gayretlerimiz Avrupa Birliği’ne tam üyelik projemizin hayata geçirilmesiyle taçlanacaktır. Ne var ki AB’ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen Türkiye’nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa kıtasında endişeyle izlenen aşırı sağ siyaset bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlanmaması, işinsanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları ekonomik ve ticari alandaki müşterek potansiyelimizi tam kapasite kullanımını engelliyor. Kıymetli dostum Sayın Sanchez başta olmak üzere İspanya’nın ülkemizi AB’ye üyelik sürecine verdiği samimi destek için müteşekkirim.”





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KARAR ÜLKELERE ÖRNEK OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, görüşmede Gazze’deki savaşın da konuşulduğunu ifade ederek “İstişarelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler de odağımızda yer aldı. İspanya’nın Filistin’i tanıma yönünde aldığı karar, çok mühimdir. İspanya’nın bu tutumunun henüz Filistin’i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir. Dirayetli duruşundan ötürü değerli dostum Sanchez ile Gazze’ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, İspanya’nın Türkiye’de konuşlandırdığı hava savunma sistemleriyle hem Türkiye hem de NATO’ya destek verdiğini vurgulayıp şöyle devam etti:

“İspanya ile gelişmiş askeri işbirliğimizi ve savunma sanayi ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015’ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye’nin hem de NATO’nun kolektif güvenliğine destek veriyor. Bu katkının diğer bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. İspanya, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecimize başından beri en güçlü desteği veren dostlarımızdandır. Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini temenni ediyoruz. Sayın Hükümet Başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo, maalesef endişelerimizi artırdı.”

MÜZE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez ile Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret etti.



