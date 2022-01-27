Tebligatı görünce şok oldu: Gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Tabutunu öptü, gözyaşları sel oldu... Fatoya vedaTabutunu öptü, gözyaşları sel oldu... Fato'ya veda!#Fatma Girik
MİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildiMİT açıklama yaptı: Emniyete teslim edildi#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
HABERLERGündem Haberleri

Tebligatı görünce şok oldu: Gitmediği İstanbul'dan ceza geldi

#Ceza#Trafik#Naim Demirtaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş, hiç gitmediği İstanbul’dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle gelen trafik cezası karşısında şaşkına döndü. 623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.

Haberin Devamı

Manavgat’ta Mithatpaşa Caddesinde çiçekçilik yapan Naim Demirtaş, 18 Ocak günü postacının getirdiği ceza tebligatı karşısında şaşkına döndü. Gelen tebligatta, 3 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Avcılar Ispartakule Caddesi’nde trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği iddiasıyla toplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini görünce şok oldu. Ceza yazılan 3 Ocak günü Manavgat'ta bulunan Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.

Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Tebligatı görünce şok oldu: Gitmediği İstanbuldan ceza geldi

Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi.

467,25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceza#Trafik#Naim Demirtaş

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA