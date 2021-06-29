Tebligat nedir.. Adli tatilde tebligat yapılır mı?

Adli tatilde tebligat yapılır mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Pek çok kişi tarafından araştırılan adli tatilde tebligat yapılır mı sorusuna göre cevap buldu. Peki, adli tatilde tebligat yapılır mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TEBLİĞAT NEDİR?

Tebligat, bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesidir.

ADLİ TATİLDE TEBLİĞAT YAPILIR MI?

Adli tatilde tebligat yapılabilir, ancak özellikle belirtildiği üzere ceza mahkemelerinde görülen davalara ilişkin olarak adli tatil içerisinde yapılan tebligatlarda süre adli tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

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