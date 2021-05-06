TEB saat kaçta açılıyor- saat kaçta kapanıyor? TEB öğle arası kaçla kaç arası? TEB çalışma saatleri 2021

Türk Ekonomi Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. TEB hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?

TEB SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

TEB çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında TEB, 30 Nisan'dan itibaren hafta içi her gün 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

TEB HAFTA SONU AÇIK MI?

TEB, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu hizmet verememektedir. Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 10:00- 16:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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