TEB saat kaçta açılıyor- saat kaçta kapanıyor? TEB öğle arası kaçla kaç arası?

Türk Ekonomi Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türk Ekonomi Bankası hafta sonu açık mı, kaça kadar açık?

Türk Ekonomi Bankası çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları ise hizmet vermemektedir.

Ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Ekonomi Bankası, 30 Nisan'dan itibaren hafta içi her gün 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye 34768 / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Halkbank merkez şubesine 0216 503 70 70 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

TEB TARİHİ

Türk Ekonomi Bankası, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bankanın genel müdürlüğü İstanbul’a taşınmış, kurumun adı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değiştirilmiştir.

Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı finans kurumu olan TEB, bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

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