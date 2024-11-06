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TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel hatıra parayı liderlere hediye etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TDT Devlet Başkanları Zirvesi#Para
TDT Devlet Başkanları Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel hatıra parayı liderlere hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

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Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

Hatıra paralar, zirveye katılan liderler ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a takdim edildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TDT Devlet Başkanları Zirvesi#Para

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