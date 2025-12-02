×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası#Zorunlu Karşılıklar#Sadeleşme
TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 00:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansman şirketlerinin yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artış tutarına yıl sonuna kadar uygulanan yüzde sıfır zorunlu karşılık uygulaması süresi uzatılmayacak.

Aynı kapsamda yabancı para zorunlu karşılık oranları da yeniden belirlendi. Buna göre döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 32’den yüzde 30’a düşürülürken, daha uzun vadeli hesaplarda oran yüzde 26 olarak güncellendi.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı yüzde 28’den yüzde 30’a yükseltildi. Daha uzun vadeli hesaplarda ise oran yüzde 26 olarak belirlendi. Diğer yabancı para yükümlülüklerinde 1 yıla kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 21 olarak korunurken, daha uzun vadelerde belirgin düşüşler yapıldı.

Haberin Devamı

Buna göre 2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde oran yüzde 16’dan yüzde 10’a, 3 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 11’den yüzde 8’e, 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 7’den yüzde 3’e indirildi. 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Yeni oranlar üzerinden tesis yükümlülüğü 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası#Zorunlu Karşılıklar#Sadeleşme

BAKMADAN GEÇME!