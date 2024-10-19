9’uncu Yargı Paketi’ne ek torba: TCK’ya Mossad maddesi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 23 maddeden oluşan yeni paketi dün Meclis Başkanlığı’na verdi. Teklif, gelecek hafta Adalet Komisyonu’nda görüşülecek ve halen Genel Kurul gündeminde olan 9’uncu Yargı Paketi’nin ardından yasalaştırılacak. Teklifle TCK’ya, “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığıyla yeni suç eklenecek. Buna göre, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında” 3-7 yıla kadar ceza verilecek.

CASUSLARA EK CEZA

Başka ülke için casusluk faaliyeti yapanlar, adam öldürme, adam kaçırma, tehdit, şantaj gibi eylemlerinden aldıkları cezalar dışında bu suçtan ayrıca ceza alacak. Bu eylem, savaş sırasında işlenmişse veya devletin savaş hazırlıklarını ya da askeri hareketlerini tehlikeyle atarsa ceza 8 ila 12 yıl arasında olacak. Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önem taşıyan birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getirenlerce işlenmesi halinde ceza bir kat artacak. Bu suçtan dolayı dava açılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olacak.

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‘ETKİ AJANLIĞI’YLA İLGİSİ YOK

Güler, “Son günlerde farklı istihbarat örgütlerine çalışan kişilerin suç işlediğini görüyoruz. Bu hususları ağırlaştırıyoruz ki hukuk güvenliği, vatandaşlarımız ve diğer ülke vatandaşlarının güvenliğini en üst seviyeye çıkaralım. Etki ajanlığı gibi kavramlarla alâkası yoktur” dedi.

İNFAZ TEKLİFİ MUTFAKTA

Bunun 9’uncu paketin devamı olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi toplumumuzun ihtiyacı olan, bu cezasızlık algısı ve infaz sistemindeki bazı hususlar yeniden değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bürokrasisiyle beraber bu konuda ciddi, titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda hazırlanacak 10’uncu Yargı Paketi’ni önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’mıza arz edeceğiz” dedi.

NÖBETÇİ NOTER GELİYOR

Teklifin diğer maddelerindeki düzenlemeler şöyle:

* Devlet üniversitelerinde Çocuk İzleme Merkezi kurulabilecek. Böylece üniversiteler, hizmet merkezleriyle cinsel suç mağdurlarına destek sağlayabilecek.

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* Boşanma davası açan ancak mahkemece reddedilen çiftler, halen anlaşamıyorlarsa 1 yılın sonunda boşanabilecek.

* Eczanelerde olduğu gibi noterler de tatil günlerinde nöbet sistemiyle çalışacak.

* İsmin değiştirilmesine ilişkin mahkeme kararları, Basın İlan Kurumu’nun portalında ilan edilebilecek.

* Mahkûmların eğitim hakları genişletiliyor. Açık cezaevleri ile çocuk eğitevlerinde bulunan hükümlüler, tüm öğretim türlerinden; diğer cezaevlerindeki hükümlüler ise kurum içinde verilebilen yaygın, dışarıdan ve açıköğretim programlarından yararlanabilecek.