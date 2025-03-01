TCK’da değişiklik: Eşcinselliği özendirene 3 yıl hapis

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Taslakta ilk kez toplumdaki “Tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi” amacıyla “Eşcinselliği övmek ve özendirmek” müstakil bir suç olarak tanımlanıyor.

HAYASIZCA HAREKET CEZASI ARTTI

Toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi amacıyla “Hayasızca hareketler” suçunun cezası artırılıyor. TCK’nun 225. maddesindeki “Hayasızca hareketler” suçunun cezası altı aydan bir yıla kadar hapisti. Yeni ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlendi.

AYRI BİR SUÇ OLDU

Taslakla, “Tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi” amacıyla “Eşcinselliği övmek ve özendirmek” ayrı bir suç olarak düzenlenip cezalandırıldı. “Genel ahlaka aykırı olacak şekilde doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik etmek, bu davranışları övmek veya özendirmek” fiilleri TCK’da ayrı bir suç haline getiriliyor. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

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EŞCİNSEL EVLİLİK

Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiili de TCK’da suç olarak kabul ediliyor. Eşcinsel bireylerin nişan ve evlenme töreni yapmaları artık suç oluyor. Cezası da 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası olarak belirleniyor.

Bu düzenlemelerin tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme ile mücadele için yapılan bir değişiklik olduğu belirtildi. Sosyal medyada ve bazı dijital platformlarda benzer yapımların sürekli izletilmesi ve toplumda eşcinselliğin özendirilmesine karşı tedbiren bu düzenlemelerin getirildiği yorumları yapılıyor.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YAŞI 18’DEN 21’E ÇIKIYOR

TASLAKLA, cinsiyet değişikliği şartları yeniden belirlendi. Cinsiyet değişikliğinin yaş sınırı 18’den 21’e yükseltildi. Cinsiyet değişikliğinin temelini oluşturan sağlık kurulu raporlarının sadece Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından ve en az üçer ay aralıklarla yapılacak dört değerlendirme sonucu verilebilmesi öngörüldü. Bu raporlarda kişinin üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunması halinin varlığına yönelik değerlendirme yapılması zorunluluğu getirildi.

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KANUNA AYKIRI MÜDAHALE

“Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği” de TCK’da müstakil suç olarak düzenlendi. Buna göre, kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak, kişi üzerinde cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalede bulunan kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. “Kanuna aykırı bu tıbbi müdahaleyi yaptıran” kişi de 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bu müdahalenin, çocuğa karşı veya yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda verilecek ceza 1 kat artırılacak.

2 YILIN ALTINDAKİ SUÇLARA HÂKİM TAKDİRİYLE TUTUKLAMA

Taslak iki yılın altındaki suçlarda hâkimlere tutuklamada takdir yetkisi de tanınıyor. Buna göre, “Şüphelinin suç işleme eğilimi”, “Suçun işleniş şekli”, “Suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması” hallerinin varlığı halinde hakim artık yeni getirilen TCK’daki bu suçların şüphelileri yönünden de tutuklama kararı verebilecek.