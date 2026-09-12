×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TCG Savarona Eğitim Gemisi Dolmabahçe’de

Güncelleme Tarihi:

#TCG Savarona#Eğitim Gemisi#Dolmabahçe
TCG Savarona Eğitim Gemisi Dolmabahçe’de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 13:11

TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul’daki liman ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Dolmabahçe açıklarına demirledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe'ye demirleyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCG Savarona#Eğitim Gemisi#Dolmabahçe

BAKMADAN GEÇME!