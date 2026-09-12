TCG Savarona Eğitim Gemisi Dolmabahçe’de

Güncelleme Tarihi:
TCG Savarona Eğitim Gemisi 12-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak. TCG Savarona Eğitim Gemisi, İstanbul'daki liman ziyaretleri çerçevesinde 12-13 Eylül'de Dolmabahçe, 19-20 Eylül'de Heybeliada, 26-27 Eylül'de de Moda/Fenerbahçe'ye demirleyecek.
TCG Savarona eğitim gemisi İstanbul’da!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2026
📍 12-13 Eylül — Dolmabahçe Demir Yeri
📍 19-20 Eylül — Heybeliada Demir Yeri
📍 26-27 Eylül — Moda/Fenerbahçe Demir Yeri
TCG Savarona, İstanbul’daki liman ziyaretleri kapsamında, belirlenen tarihlerde demir yerlerinde bulunacak.… pic.twitter.com/44VLz86Zf3