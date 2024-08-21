TCG Kınalıada Korveti, 4,5 aylık görev süresini tamamlayarak İzmir Foça Üs Komutanlığı'na döndü

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TCG Kınalıada Korveti, Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi'nin 100'üncü Yıl Dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134'üncü Yıl Dönümü kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilen ülkeler ile ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 8 Nisan-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti icra etti. TCG Kınalıada görev süresince; Süveyş Kanalı, Bab-El Mendeb, Malakka, Hürmüz ve Kanmon Boğaz ı geçişlerinin yapıp, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Basra Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Güney Çin Denizi'nde seyir icra etti. Güney yarımküreye geçilerek 1926 saat seyir yapıldı ve Ekvator'da 1,25 dünya turuna eşit mesafe olan 27 bin 280 deniz mili mesafe kat etti. Böylelikle ilk kez milli bir gemi tarafından Arap Denizi Doğusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan coğrafyada görev icra edildi. TCG Kınalıada, ayrıca Bangladeş ve Tayland ülkelerine liman ziyareti icra eden ilk Türk gemisi oldu.

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'DENİZ KUVVETLERİ DIŞ POLİTİKANIN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİ'

TCG Kınalıada için Foça Leventler Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural, “Türk Deniz Kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, dünya denizlerinde önemli görevler icra etmektedir. Harp durumunda yurdu savunmakla görevli olan Deniz Kuvvetleri, barış döneminde bir harp meydana gelmemesi için caydırıcılık sağlamakta, ayrıca en az bunun kadar önemli diplomasiye destek faaliyetleri icra etmektedir. Bu itibarla Deniz Kuvvetleri dış politikanın en önemli araçlarından biri durumundadır. Bu açıdan Türk denizcileri Barbaros'un 'denizlere hakim olan cihana hakim olur' özdeyişinin bilinciyle, denizlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'Başaracağım' diye başlayarak sonunda 'Başardım' diyebilenindir' düsturunun uygulayıcısı konumundadır" dedi.

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'KORE'DEKİ TÜRK ŞEHİTLİĞİNE 81 İLDEN VATAN TOPRAĞI BIRAKILDI'

TCG Kınalıada'nın icra ettiği görevin tarihi önemine değinen Tuğamiral Vural, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Japonya ile ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 14 Temmuz 1889 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni İstanbul'dan hareket etmiştir. Gemi, Osmanlı donanma tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkmış, büyük fedakarlıklarla Japonya'ya ulaşmış ancak çıkan fırtına sebebiyle 16 Eylül 1890 tarihinde Kushimoto/Japonya'da kayalıklara sürüklenerek batmıştır" diyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıldönümü, Ertuğrul Fırkateyni kazasının anma programları ve CTF-151 görevine destek faaliyetleri TCG Kınalıada tarafından başarıyla icra edilmiştir. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında; Japonya'nın Kuşimato şehrinde yer alan Ertuğrul Şehitliği'nde, Japonya Prensesi Akiko'nun da katılımıyla kara anma töreni ve Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Funagora kayalıkları bölgesinde deniz anma töreni icra edilmiştir. Japonya'ya intikal öncesinde Güney Kore Busan liman ziyareti kapsamında; Kore Savaşı'na katılan kahraman Türk tugayının aziz şehitlerinin huzurla yattığı Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığındaki Türk Şehitliği'nde çelenk koyma ile anma töreni icra edilmiş ve şehitliğe 81 ilden vatan toprağı bırakılmıştır."

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'KINALIADA, 27 BİN 280 DENİZ MİLİ MESAFE KATETTİ'

TCG Kınalıada'nın 8 Nisan-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti icra ettiğini söyleyen Tuğamiral Vural, “TCG Kınalıada görev süresince; çok geniş bir coğrafyada sancak/varlık göstermiş, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, bu ülkelerle aramızda mevcut olan gönül bağını kuvvetlendirmiş, liman ziyareti yapılan ülkelerin deniz kuvvetleri/sahil güvenlik unsurlarıyla çeşitli eğitimler icra etmiştir. Aynı zamanda Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadele eden Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'e direkt destek görevi icra edilmiştir. TCG Kınalıada; 136 günlük görev süresince Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Basra Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Güney Çin Denizi'nde toplam 1926 saat seyir icra etmiş ve 27 bin 280 deniz mili mesafe katetmiştir. Ülkesinden yaklaşık 8 bin deniz mili uzakta harekat yapan gemimizin her türlü lojistik ve teknik ihtiyacı zamanında ve eksiksiz karşılanmıştır" dedi. Tuğamiral Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Sahip olduğumuz gemiler, silahlar, sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun, bizim için en önemli unsur söz konusu gemi, silah ve sistemleri kullanan ve onlara kumanda eden personelimizdir. Bu nedenle personelin eğitim, disiplin ve moral seviyesi görevin yerine getirilmesinde temel etkendir. TCG Kınalıada Korveti'nin başarı ile tamamladığı görev, sahip oldukları yüksek seviyenin en açık göstergesidir. Görevin büyük bir başarı ile tamamlanması Türk Deniz Kuvvetleri için övünç kaynağıdır."

'KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR'

TCG Kınalıada personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Gökhan Eroğlu da "4,5 aylık görevimizin onurlu sevincini ve ailemize konuşmanın büyük kıvancıyla görevi layıkıyla ile icra ettiğimizden dolayı kelimeler kifayetsiz kalıyor. Türk milletine, Türk devletine elimizden geldiğince bundan sonraki görevlerimizde aynı şekilde aynı başarıyla, aynı gururla tekrar ve tekrar görevleri icra etmek için hazır olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

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Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eroğlu'nun eşi Gamze Eroğlu da "Çok zordu ama bir o kadar da gurur vericiydi. Eşimle gurur duyuyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

GÖREV DÖNÜŞÜ EVLENME TEKLİFİ

Teğmen Ömer Faruk Çil, limana demir atan TCG Kınalıada'dan indikten sonra kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşı Ecem Kumtaş'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teğmen Çil’in evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan Kumtaş ise “Teklifi beklemiyordum, çok mutluyum" dedikten sonra kabul ettiğini belirtti. Çift birbirine sarılırken Teğmen Çil, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı. Bu duygusal anları çevrede bulunan personel ve aileleri de alkışlayarak çifti kutladı.

'BEBEĞİMİZ BABASI YOKKEN DÜNYAYA GELDİ'

Eşi Uzman Onbaşı Serhat Keser TCG Kınalıada Korveti'nde görevdeyken bebeğini dünyaya getirdiğini belirten İrem Keser ise "Eşimin gelişini dört gözle bekliyorduk. Eşimi beklerken burada değildim, memlekete ailemin yanına gitmiştim. Bebeğimiz babası yokken dünyaya geldi. Çok zor bir dönem geçirdim. Hem güzeldi hem kötüydü; ayrılık vardı. Çok şükür kavuştuk. Şu an çok mutluyuz" diye konuştu.