TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134’üncü Yılını Anma Töreni kapsamında; TCG Kınalıada gemimiz, 8-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Kushimoto -Japonya’yı ziyaret etti. TCG Kınalıada personeli, Funagora Kayalıkları-Kushimoto açıklarında batan Ertuğrul fırkateynimizin şehitlerini gemide icra ettikleri 'Deniz Töreni' ile andı. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.