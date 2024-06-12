×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Japonya#TCG Kınalıada
TCG Kınalıada, Japonyayı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 19:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya ile ilişkilerin 100'üncü yıldönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134'üncü Yılını Anma Töreni kapsamında, TCG Kınalıada'nın Japonya'nın Kushimoto şehrini ziyaret ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134’üncü Yılını Anma Töreni kapsamında; TCG Kınalıada gemimiz, 8-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Kushimoto -Japonya’yı ziyaret etti. TCG Kınalıada personeli, Funagora Kayalıkları-Kushimoto açıklarında batan Ertuğrul fırkateynimizin şehitlerini gemide icra ettikleri 'Deniz Töreni' ile andı. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

TCG Kınalıada, Japonyayı ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Japonya#TCG Kınalıada

BAKMADAN GEÇME!