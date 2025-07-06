TCG İstanbul testi geçti

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde yürütülen ‘MİLGEM 5’inci Gemi Tedariki Projesi’ kapsamında, TCG İSTANBUL fırkateyninin yerlilik oranının yüzde 75’in üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla yerli silah sistemleri ile donatılan TCG İSTANBUL’da gerçekleştirilen atış testinde hedefler tam isabetle vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. ‘MİLGEM 5’inci Gemi Tedariki Projesi’ kapsamında TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz” denildi.