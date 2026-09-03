TCG Işın ve Alemdar 550 metrede… Enkaza ulaşıldı, 1 cenaze çıkarıldı

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TCG Işın gemisi önceki gün, Alemdar ise dün sabah erken saatlerde Girne’ye ulaştı. Işın gemisindeki robot sualtı aracı, hemen denize indirildi. Enkaz 550 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildi, robot sualtı aracının gönderdiği anlık görüntüler ve aracın mekanik kollarıyla enkaz incelenmeye başlandı.

GEMİDE Mİ SIKIŞTILAR

Pazar günü yaşanan faciada 267 yolcu ve mürettebat taşıyan Filo Jet adlı katamaran, Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, sahilden 6 kilometre mesafede alabora olarak denize batmıştı. Faciada 239 yolcu kurtarıldı, hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesine ulaşıldı, 20 yolcu kayıp ilan edildi. Kayıpların gemi içinde sıkışıp kaldığı tahmin ediliyor.

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CAN KAYBI 9 OLDU

Akşam saatlerinde denizaltı kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar, 550 metre derinliğe batan yolcu gemisinden ilk cenazeyi çıkardı. Hastanede yapılan kimlik tespitinde cesedin 41 yaşındaki İsmail Kurt’a ait olduğu belirlendi. Böylece resmi can kaybı 9’a yükselirken, kayıp sayısı 19’a düştü. KKTC Başbakanı Ünal Üstel geminin içinde veya çevresinde başka naaşlarla ilgili bulguya rastlanmadığını belirtti. Üstel 550 metre derinlikte görüş şartlarının oldukça zor olduğunu, çalışmaların robotik sistemlerin ışıklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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TÜRKİYE’DEN ÖZEL YETKİLİ KAZA KIRIM EKİBİ

Kayıpları arama çalışmaları bir yandan da havadan helikopterler, İHA’lar ve uçaklarla sürüyor. Öte yandan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler başkanlığındaki 6 kişilik özel kaza kırım ekibi Lefkoşa’ya gitti. Özel yetkili ekip, KKTC hükümetine kazanın nedenleri konusunda rapor hazırlayacak.

GÖREVDEN ALINDI KOALİSYONDAN ÇEKİLDİ

Batan gemi ve verilen izinler konusunda eleştirilerin odağındaki KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün görevinden alındı. Koalisyonun küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lideri Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Görevden alınma kararını “İki yıldır beklediğim bir fırsattı” diye nitelendiren Arıklı, deniz kazası nedeniyle siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirtti.

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KAYIP AİLELERİNE KONAKLAMA VE BİLET

Kayıp aileleri, kazanın 4. gününde de batan geminin sefere başladığı Girne limanındaydı. Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar, Girne limanında kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin kriz masası da kazazedeler ve kayıp ailelerine destek veriyor. Yaralıların tedavileri tamamlanırken, taburcu olanlar otellere yerleştiriliyor, Türkiye’ye dönmek isteyenlerin uçak biletleri karşılanıyor. Kazazedelerden kimliklerini kaybedenlere hemen geçici seyahat belgesi düzenleniyor.

Dün de kazadan yaralı kurtulan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, ambulans uçakla memleketi Kocaeli’ne getirildi. Öte yandan KKTC’de yas kapsamında 5 Eylül sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı.

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AK PARTİ HEYETİNDEN YARALILARI ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti milletvekili Orhan Erdem, milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ali Kıratlı ve AK Parti KKTC temsilcisi Emre Kaya ile başkent Lefkoşa ve Girne’de hastanelerde tedavi gören yaralılar ve aileleriyle bir araya geldi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ile sabır, yaralılara ise acil şifalar dileyen Yayman, KKTC’nin acısının kendi acıları olduğunu vurguladı. Girne’de oluşturulan kriz merkezini de ziyaret eden Yayman ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.