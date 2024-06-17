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TCG Büyükada bayram nöbetinde

Güncelleme Tarihi:

#TCG Büyükada#Bayram#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
TCG Büyükada bayram nöbetinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözbebeği, MİLGEM sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada, Kurban Bayramı’nda nöbette olacak.

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Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

TCG Büyükada bayram nöbetinde

Sahip olduğu modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Kurban Bayramı’nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gözlenen gemide askerler, birbirleri ile bayramlaştı.

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#TCG Büyükada#Bayram#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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