TCG Bayraktar, depremzedelere tedavi hizmeti vermeye devam ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi” ifadelerini kullandı.
Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2023
23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi. pic.twitter.com/191wrGugLf