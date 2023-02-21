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TCG Bayraktar, depremzedelere tedavi hizmeti vermeye devam ediyor

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#TCG Bayraktar#Milli Savunma Bakanlığı#Deprem Bölgesi
TCG Bayraktar, depremzedelere tedavi hizmeti vermeye devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 18:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi” ifadelerini kullandı.

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