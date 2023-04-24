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TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

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#TCG Anadolu#Ziyaret#Sirkeci
TCG Anadoluyu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 21:45

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirlenerek geçen hafta pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı.

TCG Anadolu bugün de 6 bin 147 kişi olmak üzere bir haftada toplam 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG Anadolu'ya ikinci günde ziyaretçi akını... Metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
daha fazla video içinTCG Anadolu'ya ikinci günde ziyaretçi akını... Metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
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#TCG Anadolu#Ziyaret#Sirkeci

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