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TCG Anadolu’ya ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#TCG ANADOLU#TSK
TCG Anadolu’ya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi ‘TCG Anadolu’yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Marmara Denizi açıklarında, deniz kabul testlerindeki ‘TCG Anadolu’ gemisine helikopterle indi. Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan’dan gemiye ilişin brifing alan Akar, incelemelerde bulundu. Akar, komuta kademesi ile geminin savaş harekât merkezindeki incelemelerinin ardından mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.

TCG Anadolu’ya ziyaret

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Bakan Akar Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemdeki gelişmelere de değindi. Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına dikkat çeken Akar, “Hilelerini artık herkes anladı. Yunanistan’daki bazı belirli siyasilerin, askerlerin yaptığı tek iş ağlamak. Devamlı ağlayarak şovenist politikalarını götürmeye ve tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yolu olmadığını da herkes görmeye başladı” dedi.

TCG ANADOLU

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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi özelliğine sahip çok maksatlı amfibi gemi ‘TCG ANADOLU’nun ilk sac kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle 30 Nisan’da yapılmıştı. Geminin önümüzdeki aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemide yerli savaş yönetim sistemi ‘Advent’ kullanılıyor. Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100’e yakın aracı taşıma imkanına sahip.

 

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#Hulusi Akar#TCG ANADOLU#TSK

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